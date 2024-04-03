Son dakika... 29 kişinin öldüğü disko yangınının ilk anı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... 29 kişinin öldüğü disko yangınının ilk anı ortaya çıktı
Beşiktaş Gayrettepe’de dün meydana gelen yangında 29 çalışan hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın çıkış anını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının ilk anını sosyal medya hesabı X'den paylaştı.

Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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