Son dakika... 6 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... 6 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi

Son dakika.... Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü hakkında yapılan açıklamada, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü'ne ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.

Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

asdas.jpg

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Ali Çamdalı: Bodrum’a 3 puan için gideceğiz Spor
Ali Çamdalı: Bodrum’a 3 puan için gideceğiz
Dilruba’yı tutuklayan savcı, tutuklayan hakim ve tahliye talebini reddeden hakim Adalet Bakanlığı’na şikayet edildi Gündem
Dilruba’yı tutuklayan savcı, tutuklayan hakim ve tahliye talebini reddeden hakim Adalet Bakanlığı’na şikayet edildi
Milli tenisçi Zeynep başaramadı Spor
Milli tenisçi Zeynep başaramadı
Avrupa Birliği eylemsizliğini bozuyor. Mızrak çuvala sığmadı Dünya
Avrupa Birliği eylemsizliğini bozuyor. Mızrak çuvala sığmadı
Beşiktaş'tan fırsat transferi. Martial bombası Spor
Beşiktaş'tan fırsat transferi. Martial bombası
TikTok'ta canlı yayın yaparken sokak ortasında darbedildi. Akrabalarının elinden canını zor kurtardı Yaşam
TikTok'ta canlı yayın yaparken sokak ortasında darbedildi. Akrabalarının elinden canını zor kurtardı