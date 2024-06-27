Son dakika... ABD Eylem Tok ve oğlunun iadesi yönünde görüş bildirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... ABD Eylem Tok ve oğlunun iadesi yönünde görüş bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazar Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, savcılığa gönderdiği yazıda, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde Eylem Tok'un oğlu Cihantimur lüks aracıyla, arızalanan ATV aracını yol kenarında tamir etmeye çalışanlara çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

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İstanbul'daki kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, 14 Haziran'da annesi ile beraber Boston'da yakalanmıştı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

18 Haziran'da ayrı olarak hakim karşısına çıkarılan anne oğulun kaçma riskine karşı gözaltı halinin devamına karar verilmişti.

Söz konusu kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmişti, mahkemede 2. duruşma tarihini bir hafta öne çekerek bugün için tarih vermişti.

GÖZALTINA ALINDIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra yurt dışına kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı.

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