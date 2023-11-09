Son dakika... ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 812'ye ulaştı. İnsani ateşkes ilan edilmesi için tüm dünyadan ABD ve İsrail'e çağrılar da sürüyor.

BEYAZ SARAY AÇIKLADI

Biden yönetimi, 'sivillerin çatışmalardan kaçması için ikinci bir yol sağladığını' söyledi. ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı bir telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan günlük molaları başlatmasını istemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ilk 'insani molanın' Perşembe günü ilan edileceğini ve İsraillilerin her dört saatlik aralığı en az üç saat önceden duyurmayı taahhüt ettiklerini söyledi.