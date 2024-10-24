Son dakika... Aile Bakanı Mahinur Göktaş trafik kazası geçirdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Son dakika... Aile Bakanı Mahinur Göktaş trafik kazası geçirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Göktaş trafik kazası geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş trafik kazası geçirdi. Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından bakanın sağlık durumu merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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