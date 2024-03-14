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Son dakika... Akdeniz'de deprem! AFAD açıkladı
Son dakika... Akdeniz'de deprem! AFAD açıkladı
14 Mart 2024 / 06:16
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika haberi... Akdeniz'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 2.6 olduğunu açıkladı.
Son dakika haberi... Akdeniz'de
deprem
oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 2.6 olduğunu açıkladı.
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