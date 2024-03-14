Son dakika... Akdeniz'de deprem! AFAD açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Akdeniz'de deprem! AFAD açıkladı
Son dakika haberi... Akdeniz'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 2.6 olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi... Akdeniz'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünün 2.6 olduğunu açıkladı.

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