Son Dakika... Akşener'e 7 yıl sonra takipsizlik kararı çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 7 yıldır süren FETÖ davasında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Son Dakika... Akşener'e 7 yıl sonra takipsizlik kararı çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV ekranlarında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararını gösterdi.

Saymaz, “Bu bir hukuki belge değil bu bir siyasi skandalın kanıtı. Türkiye’de en önemli muhalefet liderlerinden biri, dönem dönem ve yakın zamanda da Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Cumhurbaşkanının birden çok kez ‘Gel Millet’ten ayrıl Cumhur İttifakı’na geç’ diye davet ettiği muhalefet lideri Meral Akşener, eski İçişleri Bakanı tam 7 yıl boyunca FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturulmuş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan. Bu soruşturma elimdeki takipsizlik kararına göre 2016 yılında başlamış. Yani muhtemelen 15 Temmuz’dan sonra. 15 Temmuz’dan yaklaşık 19 gün sonra. 4 Ağustos 2016’dan sonra Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yağmur adlı bir gizli tanığın ifadesi üzerine soruşturma başlatılıyor.” dedi.

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Akşener soruşturmayla ilgili 2019 yılında “Hakkımda yapılan soruşturmanın, ‘At izi mi, it izi mi?’ olduğunun tespiti, sürecin sorumlularının belirlenmesi ve FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için soruşturma üzerindeki gizlilik kararının ivedi olarak kaldırılmasını ve ifademe başvurulmasını talep ediyorum” demişti.

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