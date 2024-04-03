Son dakika... Ankara'da sanayi sitesinde büyük yangın

Kaynak: DHA
Son dakika... Ankara'da sanayi sitesinde büyük yangın
Ankara'da sanayi sitesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevre iş yerlerine de sıçradı.

Ankara'nın İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 14.30'da yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da esmesiyle kısa sürede büyüdü.

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Yangın, dakikalar içinde fabrikadan taşarak iş yerlerine sıçradı. İş yerlerinde çalışan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede de büyük panik yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle, Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Fakat rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi esnasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

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