Son Dakika: Ankara’dan FETÖ lideri Gülen hakkında ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Son Dakika: Ankara’dan FETÖ lideri Gülen hakkında ilk açıklama

Ünlü gazeteci Hande Fırat, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında Ankara'ya ulaşan bilgiyi açıkladı.

Ünlü gazeteci Hande Fırat, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında Ankara'ya ulaşan bilgiyi açıkladı. Fırat, "Çok net söyleyebiliriz. Ankara'ya da bu bilgi ulaştı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında öldü.

Pensilvanya'da yaşayan terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

Son Dakika: Fethullah Gülen öldüSon Dakika: Fethullah Gülen öldü

HANDE FIRAT BİLGİYİ PAYLAŞTI

CNN Türk canlı yayınına katılana ünlü gazeteci Hande Fırat, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında Ankara'ya ulaşan bilgiyi açıkladı. Fırat, "Çok net söyleyebiliriz. Ankara'ya da bu bilgi ulaştı. Teyitli olarak söyleyebiliyoruz ki Fethullah Gülen öldü." dedi.

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