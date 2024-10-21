Son Dakika: Fethullah Gülen öldü

Fethullahçı Terör Örgütü'nün kontrolündeki internet siteleri, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir rahatsızlıklarının ağırlaştığı hatta hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada çokça yer bulan 83 yaşındaki Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği yönündeki haberler örgütün yayın organı rolünü üstlenen internet sitelerinde yayınlandı.

EN YAKIN HESAP AÇIKLADI

Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede vefat ettiği açıklandı. Herkul adlı internet sitesinin sosyal medya hesabı X’te yapılan açıklamada “Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. Haberi Fethullah Gülen'e yakın isimler de sosyal medya hesaplarından açıkladı.

YEĞENİ DOĞRULADI

Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından ölüm haberlerini doğruladı. Haberi, Gülen'e yakınlığıyla bilinen çok sayıda hesap ve yazar da paylaştı.

Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin. — Ebuseleme Gülen (@EbuselemeGulen) October 21, 2024

SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

'Fetullah Gülen'in son hali olarak paylaşılan bir görüntü ise geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Görüntülerde Fetullah Gülen'in demans hastası olduğu öne sürülmüştü.

FETHULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fethullah Gülen, 27 Nisan 1941'de Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğdu.

1999 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve o tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde yaşıyordu.

15 Temmuz 2016'da, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan takipçilerine verdiği emirle 16 Temmuz 2016 sabahına karşı Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini yıkmak için bir darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Fethullah Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmakta, ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin bir numaralı faili olduğu ifade edilmekteydi.

Ayrıca Fethullah Gülen, Fethullahçılar'ın darbe girişimi öncesi işlediği iddia edilen suçlar ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmak üzere hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hâlen yargılanıyor.