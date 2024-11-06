Son dakika: Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiası! Kızından açıklama geldi

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ve entübe edilen ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğine dair haberlere ilişkin kızından ilk açıklama geldi. Kızı, Ankaralı Turgut'un öldüğü iddialarını yalanladı.

Ankara’nın sevilen sanatçılarından sahne adıyla Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş 61 yaşında hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında bir kez daha hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ünlü şarkıcının menajeri dün yaptığı açıklamada Ankaralı Turgut'tun son durumunun kötü olduğunu entübe edildiğinin durumunun ise kritik olduğunu duyurmuştu. Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi, 61 yaşında gözlerini hayata yumduğu iddia edildi.

"ÖLÜM HABERLERİ ASILSIZ"

Turgut'un kızı Eylem Boran, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Kanserle mücadele ediyordu! Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi

MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYORDU

Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti. Maddi zorluklar yaşayan Ankaralı Turgut'un entübe edildiği bildirilmişti.

Ankaralı Turgut'tun ünlü olmasının ardından birçok sanatçı da onu bu yolda takip etmişti.

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