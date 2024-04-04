Son dakika... Ardahan'da seçimler iptal edildi

Kaynak: Halk TV
Son dakika... Ardahan'da seçimler iptal edildi
YSK, AKP'nin itirazı üzerine CHP'nin yerel seçimlerden zaferle çıktığı Ardahan'da seçimin yenilenmesine karar verdi.

Ardahan'da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir, yüzde 45.06, AKP'li aday Yunus Baydar ise yüzde 43.51 oy oranı almıştı. Bu sonuçlara göre CHP'nin adayı Demir, 174 oy farkla Ardahan Belediye Başkanı seçilmişti.

d-001.jpg
YSK, SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

Seçimin birbirine yakın bittiği kentte AKP, kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerine itiraz etti ve seçimlerin yenilenmesini istedi. İlçe Seçim Kurulu da bu talebi yerinde buldu ancak, kurulun hakim başkanı muhalefet şerhi koydu. Şerhin gerekçesini ise, itirazın somut verilere dayanmadığı oluşturdu.

sanatci-baskan-demir-konser-icin-anket-baslatti-db5e033.jpg

Halk TV Ana Haber yayınına telefonla bağlanan CHP'li aday Faruk Demir, "Bu karar kesinleşmiş değil. Yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. İtirazların somut hiçbir dayanağı yok. Bu durum, tıpkı Mart 2019'daki İstanbul seçimlerine yapılan itiraza benziyor. Olur da İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağız" ifadeleri kullandı.

Seçimlerin yenilenmesi halinde, Ardahanlı seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.

gedf.jpg

İlgili Haberler
CHP’den seçim iptaline itiraz
CHP’den seçim iptaline itiraz
DEM Parti adayının mazbatasının iptalini isteyen CHP'li yönetici partisinden ihraç edildi
Seçimin iptal edildiği Pınarbaşı’nda MHP’li Baki Ersoy hakime küfür etti
Son Haberler
THY'nin ABD'de yeni uçuş rotası Denver oldu Ekonomi
THY'nin ABD'de yeni uçuş rotası Denver oldu
Beşiktaş taraftarı çıldırdı. İlk düdükle birlikte başladılar Spor
Beşiktaş taraftarı çıldırdı. İlk düdükle birlikte başladılar
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Son dakika... Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz Gündem
Son dakika... Bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz
Son dakika... Memleket Partisi'nde flaş istifa Gündem
Son dakika... Memleket Partisi'nde flaş istifa
Başakşehir Beşiktaş maçına damga vurdular. Herkes onları izledi Spor
Başakşehir Beşiktaş maçına damga vurdular. Herkes onları izledi
Estetik ameliyatı sonrası hayatı kâbusa döndü! Burnu çöktü milyonluk tazminat davası açtı Gündem
Estetik ameliyatı sonrası hayatı kâbusa döndü! Burnu çöktü milyonluk tazminat davası açtı