Son dakika... Ardahan'da seçimler iptal edildi

Ardahan'da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir, yüzde 45.06, AKP'li aday Yunus Baydar ise yüzde 43.51 oy oranı almıştı. Bu sonuçlara göre CHP'nin adayı Demir, 174 oy farkla Ardahan Belediye Başkanı seçilmişti.



YSK, SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ

Seçimin birbirine yakın bittiği kentte AKP, kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerine itiraz etti ve seçimlerin yenilenmesini istedi. İlçe Seçim Kurulu da bu talebi yerinde buldu ancak, kurulun hakim başkanı muhalefet şerhi koydu. Şerhin gerekçesini ise, itirazın somut verilere dayanmadığı oluşturdu.

Halk TV Ana Haber yayınına telefonla bağlanan CHP'li aday Faruk Demir, "Bu karar kesinleşmiş değil. Yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. İtirazların somut hiçbir dayanağı yok. Bu durum, tıpkı Mart 2019'daki İstanbul seçimlerine yapılan itiraza benziyor. Olur da İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağız" ifadeleri kullandı.



Seçimlerin yenilenmesi halinde, Ardahanlı seçmen 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.