Son Dakika... Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı

10 Kasım'da Atatürk'e hakaretler yağdıran, Üçler Döner'in sahibi ve "Hacı'nın yağ akımı"yla tanınan Mustafa Atmaca tutuklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika... Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı

Sosyal medya hesabı TikTok'ta 641 bin takipçisi olan Üçler Döner’in sahibi “Erzurumlu Hacı Dönerci” lakaplı Hacı Mustafa Atmaca, sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Son olarak adliyeye sevk edilen Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKMIŞTI

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

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Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

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Kendisine tepki gösteren kullanıcılara "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyen Hacı Mustafa Atmaca, birçok kişiyi canlı yayında engelledi ve tepkilere dayanamayıp yayını sonlandırdı.

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