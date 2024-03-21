Son dakika.. AYM yeni başkanını seçti

Zühtü Arslan’ın 12 yıllık görev süresinin dolması ile Zühtü Arslan yeniden aday olmadı. Genel Kurul’da 15 üyeden 9’unun oyunu olan Kadir Özkaya AYM’nin yeni başkanı olarak seçildi. Başkanlık için aday olan Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

ZÜHTÜ ARSLAN DAHA ÖNCE 3 DEFA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

Mevcut başkan Zühtü Arslan’ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle Genel Kurul’da bugün başkanlık seçimi yapıldı. Genel Kurul’da Başkan Zühtü Arslan ile iki başkanvekilinin de arasında bulunduğu 15 üye oy kullandı.

Zühtü Arslan dışında tüm üyelerin doğal aday olduğu seçimde gizli oy kullanıldı. Gizli oylamada ise 9 üyenin oyunu alan Kadir Özkaya yeni AYM başkanı seçildi.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır.

2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır.

Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.