Yeni AYM başkanının Can Atalay davasında hangi yönde oy kullandığı ortaya çıktı

Kaynak: Cumhuriyet
Yeni AYM başkanının Can Atalay davasında hangi yönde oy kullandığı ortaya çıktı
Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması ile beraber yapılan oylamada 15 üyeden 9’unun oyunu alan Kadir Özkaya AYM’nin yeni başkanı seçildi. AYM’nin yeni başkanı olan Özkaya’nın Can Atalay davasında hangi yönde oy kullandığı ortaya çıktı.

3 dönem boyunca AYM Başkanlığı görevini yürüten Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması ile beraber yeni bir AYM seçilmesi için AYM üyelerinin hepsi doğal üye statü konumundaydı.

15 AYM üyesinin 9’unun oyunu alan Özkaya ilk turda AYM’nin yeni başkanı olarak seçildi. Bununla beraber adaylardan Yusuf Şevki Hakyemez 6 oy aldı.

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YENİ AYM BAŞKANININ CAN ATALAY KARARI

AYM üyelerinin oyuna rağmen yerel mahkemenin kararı ile tutuklu bulunan eski TİP Milletvekili Avukat Can Atalay’ın haksızlığa uğraması ile Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuruda yeni AYM başkanının Can Atalay kararına ihlal görüşü bildirmişti.

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KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

1963 yılında Tarsus’ta doğmuştur. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunmuştur. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır.

2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanmıştır.

Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

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