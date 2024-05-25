Son dakika... Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar Candan bugün cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen bilgiye göre cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

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NE OLMUŞTU?

Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.

Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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