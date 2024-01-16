Son dakika.. Bahçeli Zülfü Livaneli'ye ateş püskürdü

Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'yi İBB programında yaptığı “31 Mart, tarih kaydığı için aynı gün değil gerçi ama yine de sembolik 31 Mart… Yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak" açıklamalarına grup kürsüsünden sert yanıt verdi.

"MİLLETE GERİCİ DEMEK KÜFÜRDÜR.."

MHP lideri Devlet Bahçeli Livaneli'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon kanalında yayınlanan, bir derginin düzenlediği ödül töreninde konuşan, Türkiye'ye yabancılar gözüyle bakan Livaneli soyisimli bir zat, neymiş, 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış.

Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır ve düşman çatlatmaktadır. Alın birisini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir.

Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek, Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek, su katılmamış soysuzluktur. Beş para etmez aklının dibine çöreklenmiş kiri, pası açık etmiştir."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısından satır başları ise şu şekilde:

"Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart'taki büyük kurultayımızdır. Üç hilal 55 yıldır Türk milletinin birlik sancağıdır. 14. olağan büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacaktır. Davasını omuzlayan, risk alan, saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırıya göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir, onlarla yolumuz birdir."

“CHP’DE İŞLER SARPA SARDI”

"2024'te bizi bekleyen ikinci siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Partimizin 55. yılı münasebetiyle 55'er isimden müteşekkil belediye başkan aday listelerimizin ilkini 10 Ocak, ikincisini 11 Ocak, üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştık.

Bugüne kadar 165 adayımızı ilan ettik. Diğer adaylarımızı da kamuoyunun bilgisine sunmayı planlıyoruz. Diğer partiler de adaylarını açıklamaktadır. CHP'de işler iyice sarpa sarmış, aday tespitinde kriz ve karışıklık gün yüzüne çıkmıştır."

ZÜLFÜ LİVANELİ’YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Bir televizyon kanalında yayınlanan, bir derginin düzenlediği ödül töreninde konuşan, Türkiye'ye yabancılar gözüyle bakan Livaneli soyisimli bir zat, neymiş, 31 Mart seçimlerinde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacakmış.

Türkiye'de gerici ordu değil, kahraman TSK vardır ve düşman çatlatmaktadır. Alın birisini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir.

Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek, Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek, su katılmamış soysuzluktur."

"IRAK VE SURİYE'DE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN SINIRDA 60 KİLOMETRE DERİNLİKTE HUZUR HATTI KURULMALI"

"DEM'cilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabetidir.

Eli silah tutan bölücüye zararlı, silahsız bölücüyü zararsız kabul etmek terörle mücadeleyi sekteye uğratır. Devlet ihanete göz yummaz.

Devlet, hukuk içinde meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Türkiye sınır içi güvenlik gibi sınır ötesi güvenliği temine de muktedirdir.

Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgeyi içine alacak şekilde, bu ülkeyle koordineli, derinliği 60 kilometreye kadar inen, Hatay'a kadar uzanan huzur hattı kurulmalı, bu hattın içine sinek bile sokulmamalı."