Son Dakika: Bahçeli'nin konutunda sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14.00'te görüşecek. Buluşmanın ise Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği aktarıldı. Erdoğan'ın israil saldırısına ilişkin 'Türkiye'de hedefte' söylemi Ankara'da ana gündem oldu.

Görüşmenin ise Ankara’da 2 yıl önce Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada kararın çıkması sonrasında yapılması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''İsrail'in hedefinde Türkiye'de var'' sözleri sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek, konuya ilişkin kapalı oturum talep etti. Kurtulmuş'un taleplerini değerlendireceği söylediğini aktaran Emir, "Böyle önemli bir iddiayı Başkomutan sıfatı da taşıyan Cumhurbaşkanı'nın hem de Meclis çatısı altında söylüyor olması altının mutlaka doldurulması gereken bir veri olarak karşımızda'' demişti.

ANA KONU: KAPALI OTURUM

MGK toplantısında da konuşulacak olan oturum talebi ilk önce Erdoğan ve Bahçeli arasında gerçekleşecek. Bahçeli ile Erdoğan arasında yapılacak olan görüşmede CHP'nin meclise sunduğu kapalı oturum talebine ilişkin fikir alışverişleri yapmaları bekleniyor. İsrail konusunun da Bahçeli ve Erdoğan'ın bugünkü gündeminde yer alacak.

Bakanların yurt dışı dönüşü sonrasında bu konunun gündeme geleceği AKP milletvekilleri tarafından aktarılmıştı. Önümüzdeki hafta kapalı oturumda, bakanların sunum yapacağı belirtiliyor.