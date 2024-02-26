Son dakika... Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP MYK'sının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"KADEMELİ EMEKLİLİKLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesinde yasallaşan EYT düzenlemesi bir kesimi sevindirirken, bir kesimi de üzmüştü. O üzülenler, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlardı. İktidarın yerel seçim öncesi, iddialara göre Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni duyurmaya hazırlandığını söylenmişti. Bakan Işıkhan, ortaya atılan iddiaları yalanlamış oldu.