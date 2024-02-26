Son dakika... Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna, "kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP MYK'sının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"KADEMELİ EMEKLİLİKLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK"

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

isikhan7.jpg

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesinde yasallaşan EYT düzenlemesi bir kesimi sevindirirken, bir kesimi de üzmüştü. O üzülenler, sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşlardı. İktidarın yerel seçim öncesi, iddialara göre Kademeli Emeklilik Düzenlemesi'ni duyurmaya hazırlandığını söylenmişti. Bakan Işıkhan, ortaya atılan iddiaları yalanlamış oldu.

Son Haberler
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı Gündem
'Dur' ihtarına uymayan kurye kaza yaptı, sepetinden uyuşturucu çıktı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti
BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor Gündem
BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor
Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi Sağlık
Hekim göçü durdurulamıyor. Türkiye'yi terk eden doktor sayısı 8 yılda 20'den 2 bine yükseldi
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu Gündem
Sınıf tekrarı ve devamsızlıkta öğrenciye af mı geliyor? Bakan Tekin son noktayı koydu
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı Spor
Galatasaray Antalya maçı için Ahmet Çakar'dan flaş tepki. Maç sonunu bekleyemedi 'Tiyatro' diyerek paylaştı
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti Dünya
Filistin Başbakanı İştiyye görevinden istifa etti