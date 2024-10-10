Son dakika... Bakanlıktan Köfteci Yusuf hamlesi!

Türkiye'yi sarsan domuz eti skandalında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Köfteci Yusuf, yaptığı açıklama sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tehlikeli gıdalar listesine alındı.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye sarsan domuz eti skandalına son noktayı koydu. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşaladığı listeyi güncelleyerek Köfteci Yusuf'u da ekledi.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN İFŞALANDI

Köfteci Yusuf domuz eti tespit edilmesiyle ilgili açıklamasında suçu bakanlığa atmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. 15.02.2024'te Ankara Çankayada'ki bir şubemizden saat 11:25 - 11:40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor. 29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14:40 - 15:00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir. Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı. Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz ilk analizle ilgili sonuçtan 18.03.2024' te haberdar ediliyoruz."

HANGİ ÜRÜNLERDE DOMUZ ETİ VAR?

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayınlanan listede Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti olduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasına göre firmanın köfte ve dönerinde domuz eti tespit edildi.