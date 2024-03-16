Son dakika... Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programında emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 100 ORANINDA ARTIŞ OLDU"

"Biz görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık" diyen Erdoğan, "Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Sosyal koruma ücreti olan asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu" ifadelerini kullandı.

Memurların aylıklarında ise yüzde 50'ye yakın artış sağladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN İKRAMİYELERİNİ 2 İLA 5 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA EMEKLİLERİMİZİN HESAPLARINA YATIRMIŞ OLACAĞIZ"

Erdoğan, "Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" ifadelerini kullandı.