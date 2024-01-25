Son Dakika... Bedelli askerlik yerleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabildiği aktarıldı.
E DEVLET'TEN ASKERLİK YERİNE NASIL BAKILIR?
E-devlet sistemine girdikten sonra "Hizmetler" bölümüne tıklanılır..
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklanılır.
Linkin tıklanmasının ardından çıkacak sayfada "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolaylıkla öğrenebilecek.