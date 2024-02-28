Son dakika... Bitcoin 60.000 dolar seviyesini gördü

Kripto para birimleri arasında en popüleri olan Bitcoin, Kasım 2021 tarihinden beri ilk kez 59 bin doların üstüne çıkarak 60.000 seviyesini gördü.

Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin, ocak ayında ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Sonrasında dalgalanmaya başlayan Bitcoin, ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed, ocakta gerçekleştirdiği toplantıda faizi sabit bırakmış, ardından da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Ardından tekrardan yükselişe geçen Bitcoin iki hafta önce 50 bin dolar seviyesini geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin iki gün önce ani bir yükselişle 57 bin doları gördü. Kripto para birimi şu an 59 bin 300 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirveye ulaşan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyreden Bitcoin Nisan 2023’te kısa bir süreliğine 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden kripto para birimi, ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.