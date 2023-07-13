Son dakika... Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi

Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddedildi.

Son dakika... Can Atalay'ın tahliye talebi reddedildi

Gezi davasında tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, Atalay'ın bugün tahliye edilebileceğini açıklamıştı.

YARGITAY TAHLİYE TALEBİNİ REDDETTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, halen cezaevinde tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının tahliye talebini oybirliği ile reddetti.

Ret kararı veren Yargıtay, Atalay’ın “bir plan dahilinde yürütülen kalkışma hareketinin başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında faaliyetlerinin bulunduğunu” belirtti. Ayrıca, “kalkışma sürecinde yaptığı paylaşımlar ve eylem çağrılarının, şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlayan Taksim Dayanışma’sının etkili üyelerinden olduğunu” savundu.

Kararda, “Suçların asli faili konumunda bulunan Osman Kavala’ya suçun işlenmesinden önce veya suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmeye yardım mahiyetinde kaldığı değerlendirilerek, 5237 Kanun’un 312. maddesinin 1. fıkrası ve 39. maddesi uyarınca mahkumiyetine ve hükümle birlikte tutuklanmasına gerek görülmüştür” denildi.

“DOKUNULMAZLIKTAN YARARLANAMAZ”

Ceza Dairesi oy birliği ile aldığı kararında, “Söz konusu suçun Anayasa’nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturulmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında Anayasa’nın 83. maddesi 2. fıkrasının 2.cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmıştır. Şartları oluşmadığından Can Atalay müdafinin yargılamanın durması ve sanığın tahliyesine ilişkin talebinin reddine karar verildi” dedi.

Daire ayrıca, kararın Yargıtay 4.Ceza Dairesi’ne itiraz yolunun açık olduğunu da vurguladı.

AVUKATI ‘TAHLİYE EDİLMELİ’ DEMİŞTİ

Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, karar öncesi yaptığı açıklamada, müvekkilinin bugün tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay’ın tahliye başvurusuna bugün yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Av. Özen, “Yargıtay 3. Dairesi hakimleri, Türkiye’nin hala hukuk devleti olduğunu göstermek istiyorsa, derhal Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmeli” diye konuştu.

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