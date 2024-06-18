Son dakika... Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, gemi trafiği, Akbaş mevkiindeki orman yangınından dolayı Kuzey-Güney yönünden geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine, Akbaş mevkisindeki orman yangınından dolayı kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

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NE OMUŞTU?

Dün gündüz saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, saat 17.00 sıralarında ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personeliyle havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor.

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