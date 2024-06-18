Son dakika... Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine, Akbaş mevkisindeki orman yangınından dolayı kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

NE OMUŞTU?

Dün gündüz saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, saat 17.00 sıralarında ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman personeliyle havadan ve karadan yoğun müdahalesi devam ediyor.