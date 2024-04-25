Son dakika... Çanakkale Boğazı kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda bulunan bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken, geminin içinde bulunan 14 personelden 1'inin yaralandığı öğrenildi. Yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisi için; KURTARMA-3, KURTARMA-13 ve TÜRKELİ Römorkörlerimiz; kılavuz kaptanımız ve KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.