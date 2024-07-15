Son dakika... Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi öldü

Çeşme, Alaçatı'daki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir'in Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rüzgarın da yoğun bir şekilde hızla büyüyen yangının yaklaştığı bölgede bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan 3 kişi ise hayatını kaybetti. Çıkan yangın, ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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