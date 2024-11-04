SON DAKİKA: CHP'den Esenyurt çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: CHP'den Esenyurt çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Ali Mahir Başarır, vatandaşlara Esenyurt için 'Adalet Nöbeti'ne gelmeleri çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır TBMM'de basın mensuplarına bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır vatandaşlara Esenyurt için 'Adalet Nöbeti' çağrısında bulundu. Başarır, "17.00'de adalet nöbeti var. Tüm Esenyurtluları bekliyoruz" dedi.

mahir-basarir-22.png

BAŞARIR: DEMOKRASİ NÖBETİ TUTMAYA DEVAM EDECEKLER

CHP'de Esenyurt'ta tepkilerini dile getiriyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni açıklamada; "Esenyurtta olmaya devam edeceğiz. Yarın başka vekillerimiz, demokrasi nöbeti tutmaya devam edecekler. Mecliste olanları yarın görürsünüz" dedi.

"86 milyona sesleniyoruz" diyen Başarır, "Biz en önde bir seçim olarak en önde olacağız. Türkiye artık bu rezaleti kaldıramıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te 'Adalet Nöbeti'ni başlatıyoruz" diyerek duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanmıştı. Özer'in yerine kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı. Ardından bugün DEM Parti'nin Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmıştı.

Son Haberler
Annesinin ölümünden sonra toparlanamadı! Ahu Tuğba'nın kızından üzen paylaşım
Annesinin ölümünden sonra toparlanamadı! Ahu Tuğba'nın kızından üzen paylaşım
Lavanta hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler
Lavanta hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler
Siirt’te mevsimin ilk karı yağdı
Siirt’te mevsimin ilk karı yağdı
Eczacıbaşı Topluluğu'nda nöbet değişimi
Eczacıbaşı Topluluğu'nda nöbet değişimi
Yaşar Gürsoy'dan bir Atatürk kitabı daha
Yaşar Gürsoy'dan bir Atatürk kitabı daha