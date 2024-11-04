SON DAKİKA: CHP'den Esenyurt çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır TBMM'de basın mensuplarına bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır vatandaşlara Esenyurt için 'Adalet Nöbeti' çağrısında bulundu. Başarır, "17.00'de adalet nöbeti var. Tüm Esenyurtluları bekliyoruz" dedi.

BAŞARIR: DEMOKRASİ NÖBETİ TUTMAYA DEVAM EDECEKLER

CHP'de Esenyurt'ta tepkilerini dile getiriyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni açıklamada; "Esenyurtta olmaya devam edeceğiz. Yarın başka vekillerimiz, demokrasi nöbeti tutmaya devam edecekler. Mecliste olanları yarın görürsünüz" dedi.

"86 milyona sesleniyoruz" diyen Başarır, "Biz en önde bir seçim olarak en önde olacağız. Türkiye artık bu rezaleti kaldıramıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te 'Adalet Nöbeti'ni başlatıyoruz" diyerek duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanmıştı. Özer'in yerine kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı. Ardından bugün DEM Parti'nin Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atanmıştı.