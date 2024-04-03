Son dakika... CHP'li isim mazbatasını alacak. YSK kararı iptal etti

Kaynak: Cumhuriyet
Son dakika... CHP'li isim mazbatasını alacak. YSK kararı iptal etti
Amasra’da ilçe seçim kurulunun AKP’nin başvurusu üzerine ilçede oyların yeniden sayılma kararı YSK'dan döndü. YSK, kurulun kararını iptal etti. Mazbatayı CHP’nin adayı Recai Çakır alacak.

Bartın’ın Amasra ilçesinde resmi olmayan göre; CHP’nin Belediye Başkan Adayı Recai Çakır’ın 122 oy ile seçimi kazanmasının ardından AKP ve MHP, sonuçlara itiraz ederek, oyların sayılmasını istedi.

CHP'LİLER NÖBETE BAŞLADI

İlçe Seçim Kurulu tarafından oyların sayımı kararı verirken, İl Seçim Kurulu ise Sandık Sonuç Tutanaklarının incelenmesi yönünde karar verdi. Kararın ardından ise CHP’liler ilçe Adliye Sarayı önünde nöbet tutmaya başladı.

YSK İLÇE SEÇİM KURULU KARARINI İPTAL ETTİ

Amasra’da ilçe seçim kurulu AKP’nin başvurusu üzerine ilçede oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. YSK, kurulun kararını iptal etti. Mazbatayı CHP’nin adayı Recai Çakır alacak.

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