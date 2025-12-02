Kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay'ın yoğun bakıma alındığını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu şöyle duyurdu.

"Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim. O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum. En büyük dileğimiz Gülşah Başkanımızı yeniden aramızda görmek"

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da doğdu. Durbay, 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024’te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktora yaptı.

Şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yapan Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.