Son dakika. Dilan Polat'ın tahliye talebine ret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika. Dilan Polat'ın tahliye talebine ret

Son dakika haberi... Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kanunlara muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılanıyor.

Polat'ın tahliye talebi, eksik evrak nedeniyle bugün yeniden değerlendirildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Polat'ın tahliye talebini reddetti.

DAVA HAKKINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ve futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin yasalara aykırılık" suçlamalarıyla Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında inceleme tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket etme" suçlarından toplamda 20 ila 40 yıl arasında hapis cezası talep edilmekte. Diğer şüpheliler ise çeşitli suçlardan farklı oranlarda hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

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