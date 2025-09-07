Son dakika... Emniyet müdürü ve iş adamı tutuklandı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş adamı Fazıl A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş adamı Fazıl A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Muhittin Böcek'in 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş adamı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın Fazlı A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Fazlı A.'nın Arslan'a yönelik veya ilişkili para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı A.'ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

DÜN GECE TESLİM OLMUŞTU

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verildi. Telefonlarını kapatan ve kendisine ulaşılamaması sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan İlker Arslan, dün gece saatlerinde Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

İLKER ARSLAN VE İŞ ADAMI TUTUKLANDI

1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş adamı Fazıl A., ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Arslan ve Fazıl A., ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.