Son Dakika... Erdoğan'dan kritik temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. İki ismin görüşmesinde, Rusya'da yaşanan son gelişmeler, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 krizi ele alındı.

Son Dakika... Erdoğan'dan kritik temas

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğünü duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi. F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi."

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