Son Dakika... Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm Pendik'e tüm dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başı rahmet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifinizi kutluyorum.

Şu anda enkazları kaldırıyoruz. En yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bir damla suya, kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçerin Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz.

SECCADE TEPKİSİ

Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.

Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Balkanlar'dan Kafkaslar’a kalbi bizimle çarpan gönül dostlarımıza dua ediyoruz.

Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u başka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Diyorum ya "Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa" İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan.

Sordum emniyete, "Bugünkü bu törende katılım ne?" Aldığım cevap şu; "50 bin" "Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkadan" diyorlar.

Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmaktı. Fakat ziyaretimiz ilçedeki diğer vatandaşların da yoğun ilgisiyle bir anda kıraathanenin önü miting alanına döndü. O gün kardeşlerimizin gösterdiği sevgiyi hiçbir zaman unutmadık. Bakımsızlığın, hizmet izliğin pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de asla unutamadım. İstanbul'u ve Pendik'i bir daha eski günlerine döndürmemek için canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çevresini değiştirdik. O gün kaderine terk edilmiş mahallelerimiz, bugün kültürel ve sosyal imkanlarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var.

4 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Bugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ



Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1116 hak sahibi vatandaşla anlaştık, rızasını aldık. Projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. 6 Şubat'tan beri Pendik Belediyemiz deprem bölgesinde hizmet verdi. Belediyemiz 200 tırdan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti.

Harap olanın, hasar görenin çökenin yerine çok daha iyisini yapıyoruz. Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Bu zor günleri de atlatacak 85 milyon hedeflerimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak on yıllardır sizlere hizmet ediyoruz.

Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Pendik ile birlikte 85 milyonun huzuru için yaptık. Sizin onay vermediğiniz bizi size mahçup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz saklımız yok.

Bu kardeşiniz size neyi anlatsın. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman çöp, çukur muydu? Bu İstanbul'u biz bu hale getimedik mi? Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyor sunuz. Kağathane'yi sorduklarında Kağıttepe dedi. Şimdi ne yaptılar, 6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadık. Şimdi bakalım yarın listelerinde kimler çıkacak. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda tarımda, dış potikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türkevi'ni diktik mi? Öyle bu iş lafla olmuyor. Türk'e dedik burası yakışır, tam BM'nin karşısına diktik. Göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var.



Bu modern ülkenin ayak sesleridir. Şimdi 28 bin km ulaşımda yollarımız var. Modern Türkiye’nin durumudur. 26 tane havalimanı vardı. Şimdi 57 tane havalimanımız var. Türkiye'nin neresine gidersen git uçakla gidiyorsun, uçaktan inip yarım saat 45 dakikada evine gidiyorsun. Sağlık hizmetlerinde şehir hastanelerimizi yaptık mı? Kovid'de Çam Sakura Hastanemizi yaptık. Kovid'de süratle 2 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda Murat Dilmener Şehir Hastanesi'ni yaptık. Bir de Anadolu yakasında Sancaktepe'ye aynı projeyi yaptık. 3 tane şehir hastanesine şu anda İstanbul sahip oldu. Ama yetmez dedik. Göztepe ve Pendik'e de yaptık. Dedik ki benim vatandaşım sağlıkta sıkıntı yaşamasın.



Ulaşımda attığımız adımlar, çeyrek asrı geçen bu süreçte şehrimize kazandırdıklarımız, ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Elbette yapamadıklarımız da oldu. Ama emeklerimize, çabalarımıza İstanbul şahittir. Ülkemiz için verdiğimiz samimi mücadeleye 85 milyonun tamamı şahittir. Bizim tek gündemimiz var, ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim amacımız dün ve bugün İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır.

Dün Çam Sakura'ya raylı sistemi yaptık. Daha da yapacağız. Buraya da havalimanına kadar raylı sistemi yaptık. Savunma sanayisi güçlü, her alanda parmakla gösterilen bir Türkiye inşa etmek için gayret gösteriyoruz.



Şimdi TEKNOFEST yakında büyük gösteriye hazırlanıyor. TEKNOFEST gençliği, 14 Mayıs'ta destan yazacağınıza inanıyorum. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi ekonomik imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

MMU ve HÜRJET'i hangardan çıkardık.Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret ederek oradaki vatandaşlarımızla hemal olduk.



Bu hafta 60 yıllık hayalimiz olan yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Yıllardır eksikliğini çektiğimiz bir sanayi hamleisni daha gerçeğe dönüştürdük. 1 sene içerisinde 20 bin Togg'u kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim edeceğiz. Togg şimdi yollarda. Aliyev kardeşime de bir Togg teslim ettik. Şimdi bir tane de kardeşim Özbekistan başbakanına gönderiyoruz.



Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunclu bir kumar masası var. Onların gündeminde sadece kavga, didişme, altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var.