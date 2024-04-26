Son dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Reuters
Son dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği duyuruldu.

Odatv, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetli olarak 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin İsrail'e verilen 26 milyar dolarlık yardım gerekçesiyle iptal edildiğini duyurmuştu.

AKP'li Abdülkadir Selvi ise köşe yazısında, ABD gezisinin iptal edildiğine dair ABD tarafından bir bilgi verilmediğini ve ABD’nin de bu ziyareti istediğini 9 Mayıs’ta yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapıldığını iddia etmişti.

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ABDLİ YETKİLİ "ZİYERET YOK" DEDİ

Beyaz Saray görüşmeyi resmi olarak duyurmamıştı. Ancak ABD’li bir yetkili, mart ayı sonunda yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın iki liderin görüşmesi için 9 Mayıs tarihini önerdiğini, Ankara’nın da bunu kabul ettiği vurgulanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey olmadığını açıkladı.

TÜRK YETKİLİDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs'ta ABD’ye ziyarette bulunacağı ve bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyordu.

İsmi paylaşılmayan Türk yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre Erdoğan'ın söz konusu ziyaretin ertelendiği duyuruldu.

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ERTELEME GEREKÇESİ 'ERDOĞAN'IN PROGRAMI'

Türk yetkili, ertelenen görüşmenin 'Erdoğan’ın programındaki değişiklikler'den kaynaklandığını ifade ederek yakında yeni bir tarih belirleneceğini açıkladı.

GEÇEN YIL GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmişti. İki lider, son olarak geçen temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde görüşmüşlerdi.

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