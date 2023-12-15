Son Dakika... Faruk Koca hakkındaki iddianame kabul edildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Son Dakika... Faruk Koca hakkındaki iddianame kabul edildi
MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkındaki iddianame kabul edildi.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Faruk Koca'nın üç ayrı suçtan hapsi isteniyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Meler 'Müşteki' olurken, Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin 'Şüpheli' olarak yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN HAPİS VE PARA CEZASI İSTENDİ

İddianamede, şüphelilerden Koca hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

"SORUŞTURMA TAMAMLANDI DAVA AÇILDI"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesinin hazır olduğunu açıklamıştı. Bakan Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Soruşturma tamamlandı, dava açıldı" demişti.

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İŞTE İDDİANAME

"MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor Trendyol Süperlig Futbol müsabakası sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve tüm ayrıntılarıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış olup;

1-Tutuklu Şüphelilerden F.K hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme” suçlarından,

2-Tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme” suçlarından,

3- Görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından”

cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine iddianame tanzim edilmiştir.

Tüm şüpheliler hakkında 6222 S.Y. 18. madde uyarınca seyirden men yasağı talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurur."

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