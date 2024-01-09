Son dakika.. Fatih Camii saldırganı hakkında tutuklama talebi

Fatih Cami'nde namaz sırasında sorun çıkaran şahıs güvenlik görevlileri tarafından zorla camiden çıkarıldıktan sonra, cami imamı ve cemaatinden bir kişiyi bıçaklamıştı.

Olay sonrası şahıs gözaltına alınan şahıs, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şahıs güvenlik görevlileri tarafından zorla camiden çıkarılmıştı.

Namazın bitmesinin ardından imam odasına giren ve Cami imamı Galip Usta ile konuşmak istediğini söyleyen şahıs, imam ile araya girmeye çalışan camii cemaatinde bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaralamışt.

Cemaatte bulunan vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İmam Galip Usta ve cami cemaatinde bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şahıs Ö.S., güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada,

“08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

DİYANET: BU MENFUR SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii’nde gerçekleşen bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."