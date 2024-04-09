Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması

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Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa maçını terk etmeleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Fenerbahçe ise müsabakayı terk etme nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.’nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP ’ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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