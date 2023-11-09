Son Dakika, Filistinli kanser hastası çocuklar Türkiye’ye sevk edilecek

Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu-Bütçe görüşmelerinde Filistinli hastalarla ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Çocuklar konusundaki hassasiyeti ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yanı yok. Kendisi de haklı olduğumuzu ifade etti. Hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldık. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız" dedi.

GAZZE'YE YARDIM GEMİSİ

Koca açıklamasının devamında, “İsrail'in Gazze'de sebep olduğu yıkım insanlığın değerlerini enkaz altında bıraktı. Mısır ile görüştük sağlık hizmetinin sağlanması için bu güne kadar yeterli olmadı. İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Çocuklar konusundaki hassasiyeti ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yanı yok. Kendisi de haklı olduğumuzu ifade etti. Hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldık. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.