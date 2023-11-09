Son Dakika, Filistinli kanser hastası çocuklar Türkiye’ye sevk edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşme sonrasında Filistinli kanser hastası çocukların Türkiye’ye sevk edilmesi konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Murat Şahin
Son Dakika, Filistinli kanser hastası çocuklar Türkiye’ye sevk edilecek

Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu-Bütçe görüşmelerinde Filistinli hastalarla ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Çocuklar konusundaki hassasiyeti ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yanı yok. Kendisi de haklı olduğumuzu ifade etti. Hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldık. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız" dedi.

GAZZE'YE YARDIM GEMİSİ

Koca açıklamasının devamında, “İsrail'in Gazze'de sebep olduğu yıkım insanlığın değerlerini enkaz altında bıraktı. Mısır ile görüştük sağlık hizmetinin sağlanması için bu güne kadar yeterli olmadı. İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Çocuklar konusundaki hassasiyeti ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yanı yok. Kendisi de haklı olduğumuzu ifade etti. Hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldık. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

fahrettin-koca-6.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Son Haberler
Hindistan'da vahşi hayvan protestosu Dünya
Hindistan'da vahşi hayvan protestosu
Ümit Özdağ'dan Yargıtay açıklaması: Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır Gündem
Ümit Özdağ'dan Yargıtay açıklaması: Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır
Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü paniğe neden oldu Gündem
Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü paniğe neden oldu
Popüler sohbet sitesi 14 yıl sonra resmen kapandı. Bir devrin sonu Gündem
Popüler sohbet sitesi 14 yıl sonra resmen kapandı. Bir devrin sonu
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dev şirketin iflas edeceğini açıkladı. Milyonlarca müşterisi var Gündem
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dev şirketin iflas edeceğini açıkladı. Milyonlarca müşterisi var
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Gündem
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Hasan ile Şeyma’yı öldürüp Kızılırmak'a atan sanıklara verilen ceza onandı Gündem
Hasan ile Şeyma’yı öldürüp Kızılırmak'a atan sanıklara verilen ceza onandı