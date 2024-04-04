Son dakika... Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra İstanbul’da AKP ve CHP oyların birbirine yakın olduğu ilçelerde sonuçlara itiraz etti.

Gaziosmanpaşa’da CHP’nin adayı Hakan Bahçetepe oyların yüzde 40,45’ini alarak birinci olmuştu. Mevcut belediye başkanı ve AKP’nin adayı Hasan Tahsin Usta ise oyların yüzde 40,12’sini aldı. İki aday arasındaki oy farkı ise 970'ti.

CHP'nin Gaziosmanpaşa adayı Hakan Bahçetepe

SEÇİMİ BİR KEZ DAHA CHP KAZANDI

AKP’nin Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz üzerine kurulda bazı sandıklar yeniden sayılmaya başlandı. Sayım sonuçlandı seçimin kazananı yeniden CHP oldu.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞI DUYURDU

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oyların yeniden sayıldığı ilçede bir kez daha CHP'nin kazandığını duyurdu.

İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"YİNE KAZANDIK!

Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir.

Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Gaziosmanpaşa ilçesindeki ikinci oylamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa!

Tekrar sayılan 1.030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…"