Son dakika... İbrahim Kaboğlu baro başkanı oldu

İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimler tamamlandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu baroda, avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy verdi.

161 sanıkta, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar sandık başlarında bekledi. Avukatlar kayıtlı oldukları sandıklara gidip görevlilerden mühürlü zarf aldıktan sonra paravanın arkasında oylarını kullandı.

KABOĞLU SEÇİLDİ

Oy kullanımının tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve sayım başladı. Oyların çoğunu alan Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Baro Başkanı seçildi.

İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?

İbrahim Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Artvin Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.



2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi.



2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.



Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.



2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı fakat aday gösterilmedi.



2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d’Honneur madalyası verildi.