Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Serdar Sertçelik açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan davasında M7 kodlu gizli tanık olan firari Serdar Sertçelik'in 25 Mayıs'ta Gürcistan'da sahta pasaport ve kimlik ile sınır kapısından giriş yapmaya çalıştığı sırada yakalandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müşterek çalışmaları sonucu yakalandığını ifade etti.

Serdar Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu ifade edilen açıklamada, 'Malvarlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Kasten Öldürme', 'Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçlamalarıyla Kırmızı Bülten ile 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İnterpol tarafından takip edilen şahsın, 25 Mayıs 2024 tarihinde, Gürcistan'da Simeon Nikos adlı sahte kimlikle Roskze Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Bora Kaplan davasının "M7" kod adlı gizli tanığı ve aynı zamanda sanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandı. Sertçelik'in 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Sertçelik'in Türkiye'ye iadesi için harekete geçildi.

MAHKEME SÜRECİ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin süren davada, kritik bir gelişme ortaya çıktı. Dava sürecinde gizli tanık olarak dinlenen ve M7 kod adıyla bilinen Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçması ve gizli tanık olma süreci kamuoyunda infiale neden oldu.

26 Nisan tarihinde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı, savcılığın gizli tanık M7'nin kontrol tedbirlerine uymaması sebebiyle duruşmada hazır edilemeyeceğini açıkladı. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

Bu gelişmeler yaşanırken, soruşturmanın emniyet ayağında önemli iddialar ortaya atıldı. Gizli tanık M7'nin aslında davanın sanıklarından Serdar Sertçelik olduğu ve ev hapsinde tutulduğu sırada yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Sertçelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele birimi hakkında şok edici iddialar ortaya attı.

Serdar Sertçelik, 4 Mayıs'ta Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını yayınlayarak, tehditle ve zorlamayla gizli tanık yapıldığını öne sürüp, kendisi üzerinden bir komplo kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Sertçelik, bu iddiaların yan sıra Ankara emniyetinin daha önce AKP’de bakanlık yapmış birçok isim ve aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya dahil etmeye çalıştığını öne sürdü.