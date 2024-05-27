Son dakika... İliç'te toprak kayması. Arama kurtarma çalışması başlatıldı

13 Şubat 2024'teErzincan-İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde heyelan meydana gelmiş, feci olay sonucu 9 maden işçisi toprak altında kalmıştı.

Aynı altın madeninde bir toprak kayması daha yaşandı. Ekiplerin arama kurtarma çalışması başlattığı öğrenildi.

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, toprak kaymasının aynı bölgede meydana geldiğini belirterek, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelandan sonra toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazeleri toprağa verildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın ve 19 Nisan'da Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

MADEN FACİASINDA 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu sonrası gözaltına alınan şirket çalışanı 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.

Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.