Son dakika... Irak'ın Kuzeyine 3. Hava Harekatı!

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve diğer terörist unsurların kullandığı mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedefin imha edildiği bildirildi. Açıklamada, yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri kararlılıkla devam edecek

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı da ifade edildi.

Son 4 günde 3. hava harekatı

Irak’ın kuzeyine yönelik hava harekatı bugünle birlikte son 4 günde 3. kez gerçekleştirildi. Daha önce de 1 Ekim Pazar günü ve dün de Kandil, Metina, Hakurk ve Gara’da bulunan terör hedefleri vurulmuştu.

Dışişleri Bakanı’ndan uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün yaptığı açıklamada, Ankara’daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye’den geldiklerinin kesinleştiğini söyledi. Fidan, Irak ve Suriye’de PKK ve YPG’ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin yanısıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini belirterek, “Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum” dedi.