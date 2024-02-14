Son dakika... İrfan Değirmenci hangi partinin belediye başkan adayı oldu

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara Çankaya belediye başkan adayı olarak duyuruldu.

HALK TV'YE VEDA ETMİŞTİ

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci, geçtiğimiz hafta canlı yayında kanala veda ettiğini açıklamış; yaptığı konuşmada siyasete atılacağının sinyallerini vermişti.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Değirmenci'nin yoluna siyaset arenasında devam edeceğini belirtmişti.

İRFAN DEĞİRMENCİ TİP'İN ÇANKAYA ADAYI OLDU

Türkiye İşçi Partisi, sosyal medya hesabından, İrfan Değirmenci'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinin belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

TİP, duyurusunda,

"Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak!

Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerini kullandı.

İrfan Değirmenci, 2023 yılında yapılan genel seçimlerde de Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir Milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.