Son dakika... İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç öldü

Cemaatin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!"

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Trabzon Çaykara'da 1930 yılında doğan Hasan Kılıç, öğrenciliğini doğduğu köyde yaptı. 23 Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaatinin yeni lideri olmuştu.

Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CÜBBELİ AHMET İLE POLEMİĞİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ile İsmailağa Cemaati arasında yaşanan polemik gündeme bomba gibi düşmüş, Ahmet Mahmut Ünlü, "Hasan Efendi”nin şeyhliğini kabul etmediği ve bu sebeple cemaatle hiçbir ilgisinin kalmadığı" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda cemaatten kovulmuştu.

İsmailağa Cemaati’nin X hesabından geçtiğimiz haftalarda Ünlü ile ilgili bir yazı paylaşıldı.

Yazıda Ünlü’nün “yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar ettiği” söylendi, “İhvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ünlü’nün cemaatle hiçbir bağının kalmadığının altı çizilerek, “Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

“BUNLAR TARİKATIN DİBİNE DİNAMİT KOYUYOR”

YouTube kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ünlü ise “Yazıyı dün koyacaklarmış, ben hastaneye gidince koymamışlar. Ölecek miyim diye beklemişler, acımışlar bana. Ölmeyince yayımlamışlar. Sağcı solcu bütün medyaya vermişler. Bunlar tarikatın dibine dinamit koyuyor” sözleriyle yanıt vermişti.

CÜBBELİ AHMET'E DAHA ÖNCE ÜLTİMATOM VERİLDİ

İsmailağa Cemaati, 3 Kasım 2023’te X hesabından bir yazı paylaştı. Yazıda, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca”nın cemaat içindeki “mahrem” konuları kürsüye ve televizyonlara taşıdığı belirtildi.

Yazıda Ünlü’nün bu konuda defalarca kez cemaatin önde gelen isimleriyle konuştuğu belirtildi ve “Bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir” ifadeleri kullanıldı.