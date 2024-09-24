Son Dakika: İsrail Lübnan'a yeniden saldırı başlattı

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar şiddetlenmeye devam ediyor. Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının sonrasından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı. Ordu, bin 100'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını duyuran İsrail ordusu, "Kuzey Okları" adını verdiği saldırılar sırasında Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklama şu şekilde;

“Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Muharebe altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiklerini belirten Hagari, "Hedefleri vuruyor ve yeni aşamalara hazırlanıyoruz" dedi. Hagari, şunları ekledi:

"Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 7 Ekim'den daha büyük bir katliam planlıyordu. Lübnan ile savaş istemiyoruz tehditleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz."

Lübnan devlet haber ajansı NNA, “düşman savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini” ve saldırıların Lübnan'ın gündeyinde Nabatiyeh bölgesini hedef aldığını açıkladı. Ayrıca Tyre bölgesine de saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Aynı zamanda doğuda Bekaa Vadisi'nde, Lübnan'ın derinliklerinde Suriye sınırı yakınlarında, Baalbek civarı ve Hermel'in dış mahalleleri de dâhil olmak üzere yoğun saldırılar başlatıldığı da paylaşıldı.

Lübnan devlet medyası, bir İsrail roketinin Lübnan'ın liman kenti Biblos'u vurduğunu da aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında aralarında çocuk, kadın ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 492 kişinin öldüğünü ve bin 645 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 21'inin çocuk, 39'unun ise kadın oldu.