Son dakika... İsrail Refah'a saldıracak. Operasyon onaylandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu gerekçesiyle reddettiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısından sonra Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayıyla alakalı açıklamada bulundu.

Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı vurgulanan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına yönelik son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği vurgulanan açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüşülmesinin ardından" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceği söylendi.

Refah’a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.