Son dakika... İsrail'den sığınak çağrısı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İsrail'den sığınak çağrısı
Son dakika haberi... İsrail Ordusu vatandaşlarının sığınaklara girmeleri için hazır bulunmasını istedi.

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