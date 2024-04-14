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Son dakika... İsrail'den sığınak çağrısı
Son dakika... İsrail'den sığınak çağrısı
14 Nisan 2024 / 01:28
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika haberi... İsrail Ordusu vatandaşlarının sığınaklara girmeleri için hazır bulunmasını istedi.
Ayrıntılar geliyor...
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