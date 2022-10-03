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Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 0 kata çıkan bir kişi, korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı.

Galeri Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:27
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Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 0 kata çıkan bir kişi, korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı.

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Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldı. Önlem alındığını gören kişi, kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler, kollarından tutmaya çalıştı. Kişi güvenlik kamerasına tutunurken aşağıya atladı.

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Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

-2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kişinin neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılmadı. (DHA)

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Son Dakika... İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

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